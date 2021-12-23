新北市立圖書館總館近期舉辦「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」首場特展，展出前副總統呂秀蓮參與台灣重大歷史事件的相關照片和文物，也包括呂秀蓮經美麗島審判後入獄，在獄中手織的衣物和親筆信件，展覽從即日起展出至31日，提供民眾免費參觀。

「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」由呂秀蓮創辦的「台灣民主太平洋聯盟」及「國家展望文教基金會」共同主辦，呂秀蓮今再度前往現場解說導覽，她現場分享1978年台美斷交、1979年美麗島事件、1999年與前總統陳水扁搭檔參選正副總統心路歷程，而現場也模擬搭建出她入獄時的牢房，讓民眾體驗其心境。

其中最特別的是現場的幾件手織衣物，呂秀蓮說，當年美麗島事件，她被判刑12年，她的姊姊為了避免她瘋掉，送來了勾針和毛線，她在獄中無師自通，縫了多件衣物，其中一件綠色上衣，也曾在民進黨創黨籌募經費時被以6000美元拍賣掉，而現場展示出的獄中筆跡，則是她在牢房內利用衛生紙寫下，她也因此寫下了2本小說。

呂秀蓮說，台灣從2016年正式有女性擔任三軍統帥元首，距離她提倡新女性主義已有46年，這是蠻長的一條路，總統蔡英文當選也是因為台灣男性解放成功，蔡英文一路上沒有受到性別歧視，這是提倡婦女運動的成果，顯見性別平等在全世界非常受肯定。

呂秀蓮表示，台灣這幾天都在談王力宏，在這之前又再談高嘉瑜事件，全世界看台灣都已經在戰爭邊緣，我們內部竟然陷入兩性戰爭，公投有兩黨對立，她真的很不樂見到現在夫妻還要這樣互相廝殺，當然也看到一些公眾人物好像貼上壁紙的牆壁，壁紙一撕下來原形畢露，不只是影劇界，政壇也有一些人物是這樣，都是壁紙包裝，因此她也呼籲，要掌握民主政權又不遵守民主倫理，人民還是要制裁，我們花了這麼辛苦的路，結果下面都在揮霍權力，相當可惜。