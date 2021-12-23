大陸國家統計局發佈今年1到11月的31省份房地產開發投資數據，顯示前11月的全大陸房地產開發投資為13兆7314億元（人民幣，下同），涉及住宅投資為10兆3587億元。從地域來看，包含廣東、江蘇、浙江投資額均超過兆元，有15省份的增速跑贏全大陸平均。其中湖北、新疆、甘肅、湖南等4地實現2位數增速，尤其湖北更以平均增速的5.02倍領跑。

根據中新經緯引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，11月房地產開發投資整體進入到「溫和」區間，後續要防範該數據步入「過冷」區間。房地產開發投資是衡量房地產發展景氣度的一個優質指標。當前短期內的房地產開發投資略顯低迷，這和房地產銷售大環境未實現持續改善有關。

平安證券首席經濟學家、研究所所長鐘正生近日撰文分析，中央經濟工作會議對2022年房地產的部署更加注重「加強預期引導」，要推進保障性住房建設，支援商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性迴圈和健康發展。因此，不宜對2022年大陸房地產投資過於悲觀。

回顧2014年以來，廣東、江蘇、浙江三地穩坐年度房地產開發投資榜前三寶座。其中，廣東自2015年起連續6年排名第一，江蘇則位居2014年榜首。從目前資料看，2021年廣東又將奪魁。