【LIVE直播】耶誕節全台急凍下探10度 氣象局最新說明

強冷空氣將在周六耶誕節抵達台灣，氣象局表示，強度將介於冷氣團到強烈冷氣團之間，從周六早上開始氣溫一路往下探，下周一到下周二清晨是最冷時刻，北台灣下探10度、中南部10到12度、東半部13度。

氣象局表示，今、明（23、24日）兩天北台灣溫度稍回升2度，約22到24度但整體感受偏涼，花東、中南部25到28度，周六（25日）開始有一波較強冷空氣南下，強度介於冷氣團到強烈冷氣團，約12到14度之間，影響時間相當久，從周六開始到下周二（28日）清晨，都受到冷氣團影響，再加上華南雲雨區帶來的全台降雨，相當濕冷，溫度下降明顯。

氣象局表示，從溫度趨勢圖可看到，在周六一早溫度就開始下降，下周一到下周二（27至28日）清晨氣溫降到最低，北台灣10、11度上下，中南部10到12度、東部13度，直到下周二白天開始冷氣團減弱。

降雨部分，氣象局表示，今、明兩天的降雨不會太明顯，之後水氣比較多的時間是周六到下周一（25至27日），受華南雲雨區影響，全台有雨，其中東北部、大台北山區有較大雨勢，而大家關心的下雪機率，周六晚起至下周一北台灣2500公尺以上、中南部3000公尺以上高山都有下雪機率，其中下周一是水氣最多的時候。

氣象局表示，下周二至下周三（28至29日）水氣開始減少，中南部恢復多雲到晴，北部、東半部仍有局部雨。緊接著從下周四到周六元旦（30日至1月1日）為東北風的天氣，全台早晚仍有寒意，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。