又是貪心惹禍，詐騙集團假藉可幫忙高價賣出靈骨塔位名義，但需先加購物品，包套售出，刑事局中部打擊犯罪中心獲報後，循線逮捕以33歲吳姓男子為首等8名嫌犯，初步清查有上百人受害，有筆錄部分被害金額已達500萬元以上，警詢後全案移送南投地檢署，8人皆聲押獲准。

刑事局中部打擊犯罪中心獲報，有歹徒掌握投資靈骨塔的民眾名單後，假裝殯葬業者、買家，向被害人謊稱，有管道可幫忙將民眾所有的靈骨塔銷售出去，但需加購骨灰罈、內膽、神主牌位等周邊商品，才能高價出售，藉機收取「鑑定費」、「服務費」、「公證費」等，藉此向被害人詐財。

中打第二隊先布線於8月查獲集團黃姓成員後，即報請南投地檢署指揮與南投縣刑警大隊組成專案小組，循線掌握人、事物證後，於12月8日分別在中市東、南、太平區，帶回吳男等8人，查扣本票、詐欺用文書資料、服務費收款證明、手機、筆電、霰彈3顆等贓證物。

警方指出，吳男先虛設「詠詮物業企業社」公司，再對外以殯葬業委外人員之「經理」、「副理」、「主任」等職務自稱，輪流向被害人推銷可幫忙高價賣出塔位，再找來自己人佯裝購買，被害人見自己投資多年的物件有機會解套，因而簽下合約，有一被害名下因擁有10多個靈骨塔，簽下多達5000多萬的買賣契約，但沒想到東西沒賣出，卻還被騙40多萬元。

中打指出，初步清查有超過上百人受騙，陸續通知前來說明中，目前已有17人完成筆錄，其被詐金額已超過500萬，全案警詢後，依詐欺、組織犯罪等罪，移送南投地檢署後，吳男等8人聲押獲准。

刑事局中打表示，將持續布線查緝以買賣「靈骨塔」手法的詐欺案，並提醒民眾提防此類詐騙手法，此類被害民眾多為獨居及年長者，若有相關「靈骨塔」買賣仍需多方查證，避免遭到詐騙而損失財物。