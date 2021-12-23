基隆4位議員今天上午於基隆火車站針對基隆捷運議題舉行記者會，談到「基隆－八堵」段問題，交通安全協會理事兼市民代表吳祥瑀怒批，「不知交通部是笨還是壞，或鐵了心要把台鐵環島路網的盲腸線割除」，讓政策停留在鐵路、捷運二選一。

吳祥瑀表示，公共建設興建應該要符合民眾使用需求，否則可能成為另外一項蚊子建設，但從這次民調看出可能性相當低，目前捷運路線大部分與台鐵相符合，除基隆河谷一帶有差異性，前進七堵區開發，但七堵人口只占全市人口1成5左右，若無思考更完整規畫，能帶來多大效益令人質疑。

吳祥瑀指出，2019年交通部鐵道局研究報告中，曾針對捷運基隆至八堵段，提出不同方案，但現在只讓政策停留在鐵路、捷運二選一，不知道是交通部的高層沒有仔細看過這份報告，「還是鐵了心要把台鐵環島路網的盲腸線給割除」，對規畫一點幫助也沒有。

吳祥瑀提及，基隆市公共運輸及人行空間並沒有得到重視，對市民和觀光發展完全無助益，而中央不斷在公路建設上面投注資源，但在軌道建設上卻相對吝嗇。另外，基隆大眾運輸使用率是全國第二高縣市，若最後因政策失當，無法改善市區交通問題，成為無法完整的規畫案，令人感到惋惜。

吳祥瑀認為，捷運、台鐵間不必二選一，捷運只有到基隆車站非常可惜，應盡量延伸、拓展到其他台鐵無法服務到的範圍，才能解決交通、通勤問題，甚至讓觀光客能方便抵達觀光景點，創造觀光效益。