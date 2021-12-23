近來詐騙新招「第三方詐騙」民眾可要小心！警方指出，「第三方詐騙」猖獗，行使兩頭騙手法，十分狡猾，台中市警二分局育才派出所長方茂田指出，彰化張姓男子接到詐騙集團「猜猜我是誰」來電，謊稱張的姪兒要張周轉36萬元工程款，便至銀行匯款，卻進40歲陳姓男子銀行帳戶，陳男到銀行欲領款35萬2千元，機智銀行員察覺有異，立刻報警阻詐成功。

育才派出所指出，警員陳倚文、王楚翔獲報後趕赴現場了解，陳男辯稱自己在臉書廣告頁面「十萬火急貸款平台」提出小額貸款需求，而暱稱「J」的男子以LINE軟體聯繫告知已核准貸款撥款，陳男說詞漏洞百出，員警追問下才坦承，「J」指示他前往銀行提領35萬2千元，另給予8千元作為報酬。

警方指出，詐騙集團利用陳男「急用現金」的需求騙取人頭帳戶，以8千元做為報酬變成車手，現場查扣作案手機、存摺及提款卡，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。育才派出所長方茂田事後至該銀行感謝銀行員與警方攜手維護治安，致贈身穿警察制服的超萌泰迪熊「台中伯仔（Bear）」，及保溫瓶答謝。

台中市警第二分局長陳家銘表示，詐騙集團慣用伎倆「有錢騙錢、沒錢騙人頭帳戶」，請民眾多加留意陌生電話及網路上所接觸的對象是否可靠，切勿輕易提供個人帳戶給他人，在收受他人匯款之前務必確認款項來源，以免落入「第三方詐騙」的陷阱。