「台灣彩券開講BAR」第二季新節目在23日開播，台灣彩券表示，透過各個領域人氣網紅讓民眾用耳朵去旅行，神遊全球各地街頭巷尾，一掃疫情以來的煩悶心情。

台灣彩券公司今年7月搶搭Podcast數位媒體浪潮，推出原創節目「台灣彩券開講BAR」，帶領民眾解開公益彩券的神秘面紗，廣受聽眾好評。台彩表示，為回應許多聽眾想了解更多彩券趣聞的期待，23日推出第二季全新節目內容，由知名DJ歐馬克擔任主持人，每集邀請各個不同領域的人氣網紅來賓，讓民眾深入了解古今中外彩券的各種趣味新鮮事。包括協助建造世界文化遺產－萬里長城的經費是來自彩券，還有古羅馬時期帝國皇帝如何用彩券與民同樂，各式各樣彩券相關的怪奇物語都在Podcast節目「台灣彩券開講BAR」獨家播出！

台彩表示，23日下午1時起，Podcast「台灣彩券開講BAR」第二季第一集節目「彩券時光機－彩券竟然可以追溯到古羅馬時代！古蹟名勝也受到彩券的幫助？」民眾在Apple Podcast、Spotify以及SoundOn等平台皆可下載收聽，或是到台灣彩券官方網站https://www.taiwanlottery.com.tw/brand/podcasts.html點選收聽。台灣彩券利用每集30分鐘的時間讓民眾可穿梭世界各國，進行一場暖心的年終之旅，了解更多彩券讓好事發生的故事。