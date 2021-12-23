人氣樂團五月天旋風再度席捲高雄！五月天「好好好想見到你~Mayday Fly to 2022演唱會」將於今年12/25、12/26、12/31及明年1/1於世運主場館開唱，預估吸引大批本地或外縣市粉絲湧入高雄，高捷公司已做好營運準備並擬訂人潮疏運計畫，配合機動加密班距及延長營運時間，為粉絲們提供最有力的交通服務，搭乘捷運看五月天演唱會，安全又便利。

五月天12/25、12/26及明年1/1等場次演唱會即將登場，為疏運大批散場人潮，高捷將比擬以往大型活動模式，端視人潮狀況加密營運班距，紅線最密班距為2.5分鐘，橘線最密班距為5分鐘內。另因12/31五月天跨年演唱會預計12點結束，高捷公司除加密營運班距外，也延長營運時間至翌日凌晨2點。

高捷公司建議粉絲們搭乘捷運到會場，省卻塞車及停車問題，也建議多加使用信用卡或電子票證，可大幅減少購票或過匣的等候時間。另五月天總計四場次演唱會期間，高捷公司也加碼推出捷運魔術互動秀，邀請知名魔術師於高捷世運站一號出口站外與民眾互動，緩解站外候車時間，讓歡樂氣氛從演唱會場館一直延續到高捷世運站。有關五月天演唱會期間高捷營運或其他資訊詳情，可洽詢高捷公司客服專線07-7938888或向現場服務人員瞭解。

高捷公司提醒，因應大批進、退場人潮，籲請粉絲們配合現場人員引導並遵守搭乘規定及禮節，不要爭先恐後，以維護自己及其他乘客安全。因目前仍處防疫期間，進入捷運車站應全程配戴口罩，共同落實政府防疫措施。