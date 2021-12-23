百年一「疫」的新冠疫情爆發，對全世界各國都造成巨大影響，然受惠於科技進步、網路發達等因素，疫情反而成為推升新醫療科技的加速器。醫療照護是國人關心的議題，在疫情的推波助瀾下，未來醫療技術相信會以超乎我們想像的方式跳躍成長，許多現在得透過手術治療的疾病有可能在新進醫療科技發展下變得簡單易解。

但快速的進步是否會讓手邊的醫療險保障在10~20年後，甚至更快地變成僵化保單？針對此問題，AIA友邦人壽指出，除了需要定期檢視並更新手邊的保單，建議民眾可購買新態樣醫療險附約，其不僅可保障當下的醫療需求，且創市場罕見附約商品提供終身保障，更創意地加入「醫in援」設計，只要保戶無理賠紀錄期間達5年（含）以上，則額外享有「醫療應援金」（累計給付最高為「保險費總額」之20％），使保戶可將自己的健康時光變成醫療養分，安心且有餘裕的接受治療。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣民眾有高度的防疫意識與公衛行為，這也是台灣能成功防疫的關鍵因素之一。疫情改變了經濟、產業結構、醫療等技術發展，然無論現在或未來，當疾病發生時，往往無法讓人「謀定而後動」，故我們需要更具彈性的醫療保險，一張涵括未來美好醫療技術發展的保險商品，以免當社會萬物皆進步的時候，我們的醫療保險保障卻追不上。

「友邦人壽醫應援終身醫療健康保險附約」具有兩大特色：1. 終身保障：市場罕見附約商品提供終身保障，繳費年期採10年期或20年期，每年保費不調漲。 2. 獨創「醫in援」功能：針對連續五年（含）以上無理賠紀錄的保戶，於申領本保單各項保險金時只需提出診斷證明書或住院證明，即可額外享有5％的「醫療應援保險金」，且無理賠紀錄期間越長，申請給付比率越高（累計給付最高以「保險費總額」之20％為限）。

更多保障內容包含超過1500項的手術項目、多達137項的特定處置治療；住院依住院日額給付，若入住加護病房、燒燙傷中心則依投保之住院日額加倍保障；更享有高倍數醫療給付限額，終身醫療保障最高為住院日額2000倍。