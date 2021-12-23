近期金融市場逐步從Omicron干擾中回穩，美國公債價格走勢趨穩，顯示避險需求下降，高收益債券市場同步轉強，看好高收益債的品質改善、景氣回溫及技術面有利等三大優勢支撐，可望在2022年交出亮眼成績單。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭指出，無論從基本面、景氣面或技術面來看，現階段高收益債券都相當具有吸引力，加上各國將在2022年陸續邁向升息階段，高收益債不看淡，目前正是進場投資的良好時機點。根據J.P.Morgan統計，今年前11個月，高收益債違約金額僅有41億美元，不僅較2020年的822億美元大幅下降，也低於過去10年平均違約金額，且發債企業債務成長率處於低檔位置，信用評等獲得調升的家數遠高於調降，整體看來高收益債市下檔風險有限。

就景氣面來看，周曉蘭表示，高收益債與景氣復甦的連動度較高，相對於其他券種更有表現空間，看好2022年景氣復甦帶動高收益債券價格走揚。加上發債企業獲利已經恢復至疫情前水準，未來12個月獲利率可望達15％，高於過去10年平均水準。

觀察到近期市場資金對高收益債需求依舊強勁，且預計2022年高收益債發行量將較2021年減少，在供給跟需求拉鋸下，有助技術面支撐。另高收益債融資條件仍寬鬆，且企業借新還舊、債務後延的比例高，預計未來幾年償債壓力都不大，同樣有利債券價格表現。

周曉蘭認為，隨著時序將進入2022年，全球貨幣寬鬆政策預期逐漸正常化，代表固定收益資產收益水準將增加，建議納入殖利率較具優勢的高收益債，可作為持續的收益來源。同時全球景氣持續復甦，不僅美國經濟走強，包括歐洲、新興國家都可望受惠成長趨勢，並提供多元投資機會，建議藉由全球高收益債基金，參與不同市場的收益機會。