王璟瑞提出當初與長榮大學簽訂合作的備忘錄。（程炳璋攝）

王璟瑞提出的存證信函內容。（王璟瑞提供／程炳璋台南傳真）

台南市消防局義消通訊中隊2018年與長榮大學簽訂合作備忘錄（MOU）一起研發無人機，2019年風光對外公布發明繫留訓練機，不料今年卻傳出雙方撕破臉，義消通訊中隊長王璟瑞控校方剽竊專利，月初寄出存證信函，校方回應已要求註冊專利的林姓教授將專利權無償轉回學校，但主張發明人仍是學校的林姓教授。

「繫留訓練機是我發明的，2019年5月還開記者會哩!」台南市義消通訊中隊2018年1月與長榮大學簽合作備忘錄研發5種無人機，2019年5月在台南市消防局長李明峯見證下，公布合作研發出繫留訓練機。

雙方愉快的合作事後卻變調，長榮大學無人機中心新接任的林姓主任卻將繫留訓練機專利，向智慧財產局申請專利創作人（發明人），並成立私人公司申請專利權人。

王璟瑞寄存證信函給學校，怒指長榮大學出現學術流氓，自己發明的繫留訓練機，當年與學校簽訂合作，願意一起掛名專利權，還開記者會，卻被一個成大航太系退休轉任長大的教授偷走。

他指出，因為在長大念書4年，攻讀200個學分，取得雙學士學位與碩士共3個學位，才會想回饋學校，與校方合作掛名專利，不料卻被剽竊，要求學校將這項專利創作人（發明人）與專利權人轉回自己與學校雙方共有的名字。

長榮大學回應，有關爭執的繫留無人機訓練系統專利權，已經林師同意無償轉回學校，擬將當前專利權人上穹航太科技股份有限公司，更改為財團法人長榮大學。

王璟瑞對學校提出2點指控，「為何我跟學校簽的MOU，最後專利會變去私人公司？」、「學生提供給學校的專利，為什麼最後會被教授拿去申請？」。

長榮大學研發處23日表示，該專利明確使用本校場域及資源進行申請，故發明人為長榮大學林師，此乃其職務產出的專利，所有權人為長榮大學。發明人目前從專利上僅有林師本人，王員曾受聘於無人機中心，受聘期間是否共同參與發明，應由發明人與主張人溝通釐清。

長大表示，將召開協調會審視合作備忘錄關係，可安排王員與林師當面討論協商，或依專利法規定，王員可直接向專利專責機關提起舉發，由該機關進行調查。