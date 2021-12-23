童綜合醫院團隊舉辦免費攝護腺癌篩檢，一個上午共服務100多位年過半百男性。（王文吉攝）

攝護腺癌是男性的隱形殺手，是國人癌症第六大死因，男性50歲後會隨年齡增長而提高風險。立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森23日邀請童綜合醫院團隊至大雅區寶興宮舉辦免費攝護腺PSA抽血檢查篩檢活動，一個上午共服務100多位年過半百男性，期許早期發現早期治療。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉帶領5名護理人員到大雅區員林里寶興宮進行免費篩檢服務。歐宴泉表示，攝護腺癌在台灣男性癌症中排名第五名，好發於50歲以上男性，早期攝護腺癌病人絕大部分沒有任何症狀，儘早檢查儘早治療，可以獲得較好的預後效果。

歐宴泉說，童綜合醫院每年都會到各地區進行「守護爸爸的健康、攝護腺免費篩檢活動」，為服務更多社區民眾，也與不同機構單位或鄉里社區合作。今天在立法委員楊瓊瓔及台中市議員吳顯森服務處協助下，辦理公益活動，希望能守護照顧社區居民的健康。

67歲張姓病友向現場參與活動的社區民眾宣導篩檢的重要性，他說，自己2年前因排尿症狀到泌尿科門診，檢查才發現攝護腺特異抗原癌症指數高達170ng／ml，切片證實攝護腺癌第三期，所幸及時手術治療，2年來追蹤並控制良好，生活品質未受影響，現在小於0.2ng／ml。

代表楊瓊瓔出席攝護腺癌篩檢活動的楊媽媽表示，父親在家庭和社會肩負雙重責任，往往身心疲憊卻又無暇照顧自己，因此疾病上身也鐵齒忌醫，以致延誤病情拖累家人。女性有「6分鐘護一生」的子宮頸抹片檢查，呼籲男生只要花2分鐘抽血檢查，就可以篩檢攝護腺癌。

歐宴泉強調，多數男性基於害羞或沒有攝護腺癌預防的觀念，嚴重才到醫院就醫。其實攝護腺癌可以透過檢查提早預防，且攝護腺特異抗原（PSA）癌症指數篩檢準確率相當高，建議50歲以上或40歲以上有攝護腺癌家族史男性，定期接受檢查。

歐宴泉也提到，很多80多歲高齡長者都會懷疑是否需要手術，但是其實不用擔心，現在台灣的醫療技術與儀器都能夠給予完善的治療，為了自身的健康與生活品質，都應該積極接受治療，避免疾病痛苦與衰弱。