民進黨前主席施明德日前提到，人生最後最想做的兩件事是蓋血牆及台灣感念祠。他今天透露，陳菊還在當總統府祕書長時，蔡英文總統曾將興建台灣感念祠一事交辦給蘇貞昌，但被蘇貞昌擱置下來，他也痛批蘇心中只有權位、利益，「我看你能橫行到幾時」。

施明德今天接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，談到興建「台灣感念祠」的動機表示，台灣能有這種成就，是多少先人先賢投注青春、血淚、智慧所孕育灌溉出來的。

他認為，台灣這400年來只要留下芳跡，就應值得我們感念，這沒有台灣本位的問題，人生中不管你從事哪一個行業，只要有傑出的表現，對於這塊土地和人民能有貢獻、成為典範，就應值得我們感念。

台灣感念祠的連署者不分黨派及領域，他沒想到的是，這幾年來他推動時，藍營的政治人物很支持，阻力反而來自民進黨的大小政客。多年前，陳文茜建議他直接打電話給當時的新北市長朱立倫，他也打了，朱立倫很支持，但他當時任期即將屆滿，但朱認為新任市長的侯友宜也會支持。

之後侯友宜上任，就立即安排殯葬處等相關局處首長去討論，並將預定的地點公布禁葬，5年後即可動工，並已行文給基金會，只強調，一切經費不能動用市府預算。

施明德也透露，陳菊當總統府祕書長時，有次到家裡與很多藍綠文學界人士聯誼，之後拿回施明德寫的台灣感念祠說帖給蔡英文總統，蔡英文也交辦給蘇貞昌。

他痛批蘇貞昌這個人小鼻子、小眼睛，毫無人文素養，擱在那裡動也都不動，這個是台灣歷史人文工程，不是個人的事情，「我個人不需要求你，我看你能橫行到幾時」。

主持人詢問蔡英文已交辦，為何蘇院長不動呢？施明德表示「我不知道啊」，他說，蘇貞昌這個人就是這樣，什麼事情對他有利，才會去做。他40年來都在為他的官位，什麼位置都要，做了行政院長又去選新北市市長，他們這幾個律師都是這樣，什麼位置都要，心中只有權位、利益，沒有理想，沒有國土的願景。