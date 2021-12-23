風水上有很多的催財方法，其實只要運用得當，就能打開財門，獲得滾滾財源。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，利用燈光、養魚、種綠植都能催旺財運，若想要在2022年發財，可以試試看這些改善家中財運風水的方法。

▍1.燈光催財法

俗話說「財不入暗門」，燈光不僅能夠給家裡帶來光明，還能提升住宅的整體氣場，從而催動財氣，讓家人獲得無量財富。

▍2.養魚催財法

在風水上，水代表了財，魚五行為水，又寓意吉祥，象徵著生活富足有餘。所以，在家中擺放魚缸，不僅會給家宅增添生氣，還能增旺財運。

▍3.綠植催財法

在家中養綠植，不但可以美化環境，還具有催財化煞之功效，像白掌花、鴻運當頭、發財樹都有催財效果，白掌花又叫一帆風順，建議將此花擺在客廳，它可以幫助聚集陽氣，培養出更多的正能量，催旺居住者的財氣和運勢。

鴻運當頭的花語是完整，寓意一家人相處和睦，是幸福美滿的象徵，特別在逢年過節時，在家裡擺上這盆花，旺運效果最好。建議將此花擺在客廳，可以幫助家宅聚福旺財，同時，由於它顏色鮮豔，擺在陽台可以生旺氣運，減少晦氣。

很多店面會擺放發財樹來招財，不過要注意擺放位置，擺對地方才能增旺風水，若將它放在家裡客廳，最好放在「明財位」，不僅能增旺整個家宅的財運，還能給家人帶來好心情。切記，不要將發財樹放在走廊等影響人走動的地方，也不要正對廁所門和神像，更要避免放在橫樑之下，這樣才能起到吉祥催旺風水的效果。

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