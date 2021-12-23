宇峻奧汀旗下經典遊戲《幻想三國誌》同名動畫《幻想三國誌—天元靈心記》，故事背景在《幻想三國誌2》與《幻想三國誌3》之間，講述隱藏於歷史之後的神秘組織「天元」，派遣身負異能的少年少女，展開斬妖除魔的全新冒險故事。動畫特映會將於本週聖誕節(12/25)舉辦。參與特映會的玩家們，除了能先睹為快幻想三國誌系列以全新故事登上大銀幕之外，還能獲得獨家限量周邊贈品。

官方首度公開動畫預告與片尾曲，重磅邀請到演唱「七龍珠超」片尾曲「薄紅」的日本人氣樂團LACCO TOWER獻聲演唱，自詡為「狂想演奏家」的LACCO TOWER長年致力於「日本搖滾樂」，狂野熱情的獨特嗓音揭開幻想物語的序幕。

【幻想三國誌─天元靈心記】EP片尾曲 (主視覺+音樂)

故事背景始於中國古代的三國時期——

王朝末年。神州大地正處於群雄割據的時代。

黃巾之亂後，迎來的是皇室名存實亡的動盪局勢。

各路英傑諸侯憑藉著自身武力討伐、征戰並試圖稱霸天下。

以慾望與恐懼為食的「魍魎」就此誕生。

蟄伏於暗處的魍魎王企圖擴大戰亂來增強自己的力量，英傑們便成了牠眼中的獵物。

讓魍魎附著在他們身上，延長其亂世紛爭，並計畫著毀滅世界，意圖破壞歷史之平衡。

守護世界秩序的神仙組織「天元」召集了從屬魎狩隊的第六部隊《魎狩六隊》。

在過去因為史料未及的意外事件，迫使小隊任務無疾而終。

然而現在，《魎狩六隊》再度召集並重新組成。

魎狩六隊的成員們，各有各的特殊理由與信念，彼此各自懷抱著過去的陰影。

但卻在攜手與魍魎對戰的過程中，彼此卸下心防，譜出另一段動人故事。

究竟他們是否能從魍魎手中拯救人們呢？

幻想三國誌系列全新篇章，就此展開！

三國歷史的幻想物語《幻想三國誌–天元靈心記》動畫預告公開

《幻想三國誌—天元靈心記》預計於明年1月正式播映，玩家們可在動畫中尋找《幻想三國誌》歷代元素與彩蛋，相關消息與活動請上官方粉絲團。