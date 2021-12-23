34歲張雨綺常被大陸網友稱為「新時代女性標竿」，2015年她休了嫖妓的導演老公王全安，隔年與富商袁巴元閃婚，兩人還生下龍鳳胎，但2018年兩人離婚，今年7月張雨綺認愛小8歲李柄熹，然而近日傳出兩人分手，女方疑有新歡。昨(22日)搜狐時尚盛典進取之夜邀到張雨綺現身，可見她一襲黑色低胸禮服上身，上露胸、下露腿，走路及彎腰時上圍曲線相當明顯，引來網友大讚辣翻。

張雨綺過去演出《長江7號》走紅，被封為「星女郎」之一，但她後來跟周星馳公司解約，另組新工作室，2016年張雨綺演出《美人魚》與周星馳公司重啟合作，2011年她嫁給導演老公王全安，2014年網上瘋傳王全安嫖妓3天被捕，隔年張雨綺便毅然決然斬婚。

張雨綺曬出自拍與他拍照對比。（圖／翻攝自張雨綺微博）

5年前張雨綺梅開二度嫁給袁巴元，然而後來傳出男方財務狀況出現困難，2018年爆出兩人大吵，但張雨綺否認家暴，兩人婚姻不了了之。今年7月張雨綺官宣承認與小8歲音樂才子李柄熹交往，兩人一同上《女兒們的戀愛》，外界起底兩人除了是情侶，李柄熹的經紀公司老闆正是張雨綺，引來網友猛虧：「言情小說素材，我的老闆就是我的女朋友」。

網友分享張雨綺辣照。（圖／翻攝自明星美足長腿微博）

本月初，八卦媒體拍到張雨綺身邊男伴疑似又換人，與小她10歲的張墨懷（原名：呂勇卓）在婚紗店前擁抱，但張雨綺沒正面回應，僅發美照說：「來杯熱咖啡暖暖手吧，我真的是有很多奇奇怪怪的表情」。

張雨綺上下皆露。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

昨晚張雨綺現身搜狐之夜活動，以一襲黑色高衩露肩禮服露面，上露35D傲人雙峰，還有媒體拍到她雪乳半露的超神美照，下露修長美腿，她也曬出自拍照說：「自拍靠自信，他拍靠信任」，粉絲回應：「放貼紙？你是不是拿我們當外人」、「張雨綺你好美」、「女人你怎麼能這麼好看」。