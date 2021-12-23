模特兒身分出道的女星成語蕎，外型亮麗高挑、氣質清新，被封為「小侯佩岑」，穿著時裝非常漂亮的她，最近化身高爾夫辣妹，成語蕎也透露自己正在學打高爾夫，沒想到竟被網友質疑目的是為了嫁豪門、進上流社會，讓成語蕎大感不快，公布爸爸的身分，霸氣反擊：「不好意思，我家境本身就不差」。

成語蕎近日不時會在臉書貼出自己一身高爾夫勁裝下場打球的照片，透露很多人想知道她為何突然開始學球，是因為「爸爸年紀漸漸大了，希望能多陪伴他，有一個共同的興趣可以常下場打球」，加上自己是個急性子，覺得打高爾夫可以多磨練耐心，成語蕎也感謝同隊學員們的包容，說自己一定會堅持練習，希望能越來越好。

成語蕎透露為了能跟爸爸有共同興趣開始學打高爾夫，卻被酸目的是想嫁豪門。(取材自成語蕎 Jenny Cheng臉書)

成語蕎這段時間的po文中，也有分享父女同框的照片，畫面美麗而溫馨，沒想到她這樣耐心解釋，還是有酸民曲解她的意思，留言「為什麼要學高爾夫？因為是有錢人的活動；然後可以進入上流社會，然後嫁入豪門⋯不要問我怎麼會有這種想法，因為電視節目都這麼演的」。

這番酸言酸語，釣出成語蕎霸氣撂話：「不好意思，我家境本身就不差」，她透露爸爸是瑪莎球隊的會長，且自己是有工作的人，學高爾夫是為了休息時間能常陪爸爸打球，所以今年決定了開始學球，更直言：「不用一定要門當戶對也能過的很好喔！酸民不要用自己的想像力就亂黑別人喔」。