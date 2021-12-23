第四季鋼市轉趨觀望，鍍鋅、烤漆鋼捲廠盛餘(2029)第四季產品跌價約1成，使得第四季營運估低於上季，但全年營運仍明顯成長；展望明年首季鋼市預估仍整理，但公司看好明年太陽能需求，並重啟銷美業務搶攻美國市場商機。

受惠今年鋼價大漲，盛餘前11月營收132億元，年增58.37%；累計前三季歸屬母公司稅後淨利9.48億元，年增21倍，並改寫2007年以來同期新高，EPS為2.95元。

盛餘日前舉行法說會，總經理許清俊表示，第四季產品跌價約1成，獲利表現將遜於第三季。展望明年第一季，預期第一季營運延續今年第四季，仍相對疲軟。

受疫情影響，盛餘內銷比重上升至約三分之二；看好美國鋼價居高，且未來有基建需求，目前已重啟外銷美國業務，且預料各國逐漸從疫情後復甦增加需求，公司也將積極發展外銷事業，希望有助後續接單動能。

盛餘預計2022年太陽能電廠建置需求將大量釋出，有助提高太陽能支架之需求。針對鋼市景氣，公司認為，待疫情趨緩及下游用鋼產業陸續復工後，預期需求應可回升。

台灣計畫2025年太陽能建置容量要達20GW，但2020年僅建置5.2GW，今年受疫情、缺工、缺原料等影響，截至11月底，併網容量也僅7.1GW，達成率81.14%，預期未來幾年相關業者要繼續趕進度。

盛餘表示，全台積極建置太陽能電廠，預估尚有約61萬噸鋼材需求，公司積極推廣太陽能支架用鍍55%鋁鋅鋼材，但營收貢獻不多，主要是台灣沒有限制中國進口的低價太陽能支架組件，目前公司正與國內業者合作與政府部門溝通，限制不合理銷售，以提升國產太陽能支架銷售。

盛餘受惠今年鋼市復甦，量價齊揚，前三季獲利超越前四年整年的成績；2021年前三季營收104.49億元，年增56.28%；毛利率15.24%，年增8.23個百分點；毛利15.93億元；營業淨利11.62億元，年增9.86倍；淨利9.64億元，年增19.8倍，每股淨利2.95元。前三季內銷占比66%，外銷占營收比重則為34%。