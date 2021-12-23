12個月12張插畫，是虎年最佳心靈禮物。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山基於環保愛地球、護樹及民眾愈來愈依賴數位科技等因素，停止印製紙本桌曆，在官網推出2022年數位月曆，主題是跟佛陀學愛老虎油（I love you）的「覺」招，搭配可愛的小沙彌及12隻不同的習氣虎Q版插畫，用佛法智慧陪伴有緣人一整年，可免費下載或列印使用，療癒又實用。

2022壬寅虎年春聯，靈鷲山開山住持心道法師題字「佛至心田，壽福綿綿」，勉勵四眾弟子在新的一年從心開始覺醒，培養有覺察的智慧，對地球生起廣大慈悲，讓宇宙萬物、生態環境重新回歸平衡，人類自然壽福綿延；更要好好耕耘心田，改變不好的習氣，廣植善緣，利樂有情，迎接豐收富足的虎年。

策畫數位月曆主題的新媒體部表示，老虎是百獸之王，也是凶猛的野獸，民間取其勇猛，代表生命力旺盛，寓意鴻圖大展，虎既是吉也是凶的象徵。就像人們的「習氣」一樣，「習氣如種子」，種子遇緣就萌芽而起，只要學習從心懺悔，用「覺」招斷除惡習，就能從習氣猛虎變為人見人愛的萌貓。

「佛陀，愛老虎油（I love you）！」我愛佛陀，佛陀也愛你，虎年數位月曆以月為單位，12個月，分別化身為12隻不同的習氣虎，包括：貪愛虎、瞋恚虎、愚痴虎、傲慢虎、多疑虎、忿怒虎、散亂虎、嫉妒虎、慳吝虎、妄語虎、障礙虎、退轉虎，主題中帶入靈鷲山九大生活主張，藉由減法的人生、潔淨大地的養心之道，讓大家隨時隨地可從生活中做起，更邀請大家一起與世界廣結善緣愛地球！再對應對治這些習氣的雋永文字，與心道法師法語，搭配討喜的12張小沙彌與習氣虎插畫，堪稱是一份虎年的最佳心靈禮物。

心道法師說：「佛法是生命中最好的禮物。」希望在新的一年裡，大家有緣學習佛法智慧，在虎年福慧圓滿，福壽綿綿。2022年靈鷲山數位月曆下載網址 https：／／ljm093.pse.is／3vl8cj