中視董事長胡雪珠、龍圖國際傳媒董事長陳剛信帶領製作人陳時雋、李信邦與主演們一起出席開鏡儀式。（粘耿豪攝）

《台灣X檔案》中的6位特偵隊警察架式十足。（粘耿豪攝）

《台灣X檔案》中的6位特偵隊警察辦案主場景曝光。（粘耿豪攝）

楊雅筑、林芷芸、王上菲、鄭亞亮麗出席開鏡儀式。（粘耿豪攝）

鄭亞一改螢幕形象，將以性感形象飾演招待所店長。（粘耿豪攝）

劉書宏、楊雅筑在《台灣X檔案》擔綱演出男女主角。（粘耿豪攝）

中視全新8點檔《台灣X檔案》22日下午舉行盛大開鏡儀式，中視董事長胡雪珠、龍圖國際傳媒董事長陳剛信帶領製作人陳時雋、李信邦與主演劉書宏、楊雅筑、朱宇謀 、王上菲、張瀚元、林芷芸、鄭亞、羅平、李博翔等人一起出席。由於演員群多是《女兵日記女力報到》老班底，「17連」同袍成了特偵隊警察，彼此已熟到不用「暖機」，但所有人都為新角色大變身以做區隔，尤其一身火紅性感貼身辣裝現身、將飾演「招待所店長」的鄭亞更笑說：「趙雅芝掰掰，我現在是Lily媽媽！」

《台灣X檔案》預計至少拍攝80集，以5至7集為一單元方式敘事，製作人李信邦表示，劇情有別於以往刑偵劇的警察辦案，這次主演背景是「特別搜查隊」，專辦特別的案子；另一位製作人陳時雋是前民視總經理陳剛信的兒子，虎父無犬子，學電影製作的他這次肩負製作人重責，他透露劇情沒有太多兇殺案，而是靠攏都市或鄉野傳說、網路熱論議題，該劇將於明年在中視、中天播出，請觀眾拭目以待。

有趣的是，劇中幾位主演都有「特異功能」，男主角劉書宏將一改過去白淨書生形象，飾演智力超群如諸葛亮的隊長，還是個槍法奇準的「神槍手」，劉書宏說他為此提前積極運動，除了重訓，自主練泰拳、打籃球，後來還跟著大家一起受訓，至今已瘦4公斤，但身材肌肉變得更精壯。楊雅筑飾演有「陰陽眼」靈異體質的警察，雖然看得到靈界，但還是得靠科學辦案，她說畢竟上一檔戲演了4年，加上又是無縫接軌、沒時間讓自己放空，很擔心大家看新戲還看到「淑靜」的影子，所以在外型上會刻意做出區隔，《台灣X檔案》的她妝會比較濃、並把頭髮留長，衣服顏色也會比較酷，「希望擺脫以前的影子！」

林芷芸形容自己角色很像「順風耳」，除了是駭客，耳朵也特別敏感，會聽到一些靈界以及人類聊天的細微聲音，傻白甜的她還預告自己有大突破：「我是辣妹！每天穿著打扮感覺很愛去參加派對！」王上菲則是以百變女郎之姿擔任各種臥底，也是劇中破案要角。

主演們在開拍前兩、三個月就開始接受射擊、擒拿、跆拳道、自由搏擊等各項訓練，還上課認識槍枝，楊雅筑覺得訓練柔軟度很重要，「因為有些打鬥的戲，如果踢不夠高就不帥！」但因在材質粗硬的柔道墊上訓練，她踢到腳直接長水泡，有武術底子的張瀚元因為踢得太嗨，雙腳竟然練到磨破皮流血。

鄭亞新戲將飾演性感的「招待所」店長，被問如何詮釋？她說最近火紅的台劇《華燈初上》當然必須認真看，揣摩影參考影集中酒店小姐們的心境，吸取她們各自的獨特風格，再變成自己的養分，此外也看了一些韓劇、警匪片中的反派角色如何詮釋，「這角色跟趙雅芝完全不一樣，謝謝編劇的安排，這對我是一個很期待的成長過程，我一定會很用心詮釋！」

羅平、李博翔則轉換戲路變反派，李博翔為此刻意蓄鬍，羅平則開心終於可以「做自己」，「演《女力》將近4年，我從一頭黑髮變成不斷冒出白髮，因為一直染髮造成掉髮，後來只好上戲前用睫毛膏把白髮刷黑」，這次以原來髮色見人，一定完裝，馬上被大家異口同聲誇「帥」！