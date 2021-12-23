為了讓生病的孩子也能享有歡樂過節的氣氛，瑞信兒童醫療基金會自2003年開始舉辦耶誕歡樂列車活動，號召國內企業、團體、社會大眾認捐耶誕禮物，一起把愛送到醫院給住院、早療與看診的兒童，今年活動受到熱烈迴響，募集的禮物數量創新高。

瑞信兒童醫療基金會共同創辦人陳淑姿說，活動舉辦至今已邁入第18年，今年於七月開始調查各醫院需求，回報需求數逾2000份禮物，原本擔心受疫情影響，各界認捐意願會降低，但在發出邀請時，無論企業認捐或社會募集都可用秒殺來形容，顯見耶誕歡樂列車活動已受到大家的肯定，瑞信也很樂意架起這個公益平台，整合各界資源，在年終與大家一起做一件溫暖的事。

今年發送對象包括北中南東及離島等15家醫院的病童，從12月初就由基金會董事長與共同創辦人親自到醫院發送禮物，有些認捐企業也陪同出席，一起親手把精心挑選的禮物送到小朋友的手上。為了增添活動熱鬧氣氛，董事長更變裝成耶誕老公公，隨著他的出現總能引起小病童關注的眼神與驚喜的歡呼聲，年齡較大的小朋友們會開心的與耶誕老公公互動，小小孩則好奇中帶著畏懼，哭泣地接過禮物但仍不忘伸出小手與老公公擊掌，畫面溫馨逗趣，讓原本安靜的醫院瞬間歡笑聲不斷。

基金會創辦人暨董事長吳春福說，今年活動參與的對象比往年增加很多，禮物趕在耶誕節前發送完成，幾乎環島一周，雖然很累，但心中卻很溫暖，感謝第一線的醫護人員，也謝謝所有捐贈禮物的企業與個人。每一份禮物都在捐贈者精心挑選與包裝下，並貼心的附上祝福的卡片，就是要把一份份的暖心與關懷送到醫院給生病的孩子，祝他們早日康復、耶誕節快樂。今年參加的認捐單位包括有，長春集團、圓山扶輪社、聯安醫學、遠雄文教、台北婦女會、華南產險、台新銀行、詠江教育、台灣愛丁頓等企業與團體，也有不少是個人捐贈。