麗寶樂園渡假區推出麗寶耶誕新年城，燈區「許願之星」遊客還能站進5米高燈球中拍照。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

米娜瓦之樹以羅馬仙女噴泉為設計理念，透過燈光與線條呈現噴泉弧線s。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

台中市麗寶樂園渡假區推出台中最大「麗寶耶誕新年城」，以燈光布置營造浪漫美景，吸引許多民眾前往打卡，為跨年提前暖身。麗寶樂園渡假區表示，31日將登場的「2022麗寶跨年晚會」，由五堅情、曹雅雯輪番演出，一起陪民眾跨年倒數；元旦清晨舉辦「2022尋光之旅」摩天輪迎曙光活動，用熱血方式開啟新年第一天。

麗寶跨年狼人殺偶像「五堅情」合體倒數，搭配300秒煙火與摩天輪燈光秀迎接2022。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園渡假區31日舉辦「2022麗寶跨年晚會」，將有歌手K.swo、琳誼、黃霆睿、黃奕儒，以及狼人殺偶像五堅情－陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩全員大合體陪伴民眾一起倒數，最後將由金曲歌后曹雅雯壓軸演出，與金曲最佳演唱組合張三李四合唱。

今年將施放近300秒、3000發的高密度煙火秀，以270度的三大面景觀煙火，搭配全台最大摩天輪天空之夢燈光秀，讓現場民眾感受被璀璨煙火與燈光環繞中的震撼視覺效果。

麗寶樂園渡假區表示，天空之夢摩天輪「尋光之旅」活動，今年邁入第五年，遊客要在1月1日當天清晨天還未亮時，搭上新年首趟摩天輪，欣賞雲霧漸漸被太陽染色並展露光芒，那令人屏息的壯闊瞬間，結束摩天輪尋光之旅後，可到麗寶Outlet Mall鐘樓星巴克品嘗早點，再前往全台最長麗寶落羽松秘境，感受宛如歐洲森林的夢幻美景。

麗寶樂園渡假區指出，超值套票只要699元，含天空之夢元旦日出搭乘券1張＋星巴克早餐組1份＋落羽松秘境入場券1張，套票限量120個名額，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30日，銷售最後倒數中。

麗寶樂園渡假區表示，將全力配合指揮中心防疫規定，落實實聯制、統一出入口等規範，並於入口處量測體溫與手部消毒，要求入場人員全程配戴口罩(主持、表演、致詞人員活動進行中除外)、跨年晚會區域內除補充水份外禁止飲食等規定，以確保參加活動之人員衛生安全。

麗寶Outlet Mall即日起到明年1月2日舉行耶誕慶活動，當日單筆消費滿6000元送落羽松秘境門票1張，送完為止，還有眾多餐飲品牌推出聖誕8折優惠，包括莫凡彼星空聖誕饗宴1288元、這一小鍋雙人套餐768元，CITIZEN、TOKUYO等品牌推出買一送一優惠。

此外，12月25日起連續兩個周末更有耶誕市集，在落羽松秘境及麗寶Outlet Mall D區星巴克鐘樓至科莫湖廊道，邀請多家文創、手作品牌攤位進駐外，以及爵士鼓、小丑雜耍、川劇變臉、B-BOX、花式調酒等街頭藝人表演；更多優惠訊息可至麗寶樂園渡假區官網查詢https：／／www.lihpaoresort.com