2021「希望台灣‧傳愛100」的公益捐火雞活動已經邁入第9年，這個散播關懷與愛心的活動又在南屯國小特教班燃起了愛心火苗，藉著各企業團體捐贈聖誕火雞的公益活動，讓特教班的學生學習感謝一路陪伴成長的師長、志工與家長們。

南屯國小指出，特教班學生們為表達感恩的心情與展現特別的巧思，在特教班老師規畫核心素養跨域之活動課程中，結合視覺藝術、表演藝術等相關課程，自己學習製作邀請卡、準備表演節目，誠心迎接到訪的貴賓，用精彩的表演讓所有與會的家長及來賓感受到學生滿滿的感謝，更藉由交換禮物的活動，給予學生有別於平日教學的課程體驗，更能從表達和分享中展現自我，增進孩子們的人際溝通與互動的能力。

南屯國小校長蔡承憲表示，藉由這次2021「希望台灣‧傳愛100」的活動與企業團體捐贈的聖誕火雞，讓特教班的孩子在歲末感恩活動中，感謝一年來默默付出、全心守護的家長、師長以及志工們，還有社會中不時伸出援手的善心人士們。

南屯國小特教班感恩耶誕火雞餐會，讓學生不只學會感恩，也關懷這些平日照顧我們的人，能在這個重要的節日中好好表達感謝的心意，親口向大家說一聲：謝謝您!

這場南屯國小感恩耶誕火雞餐會傳遞了愛心的火苗，也創造了親師生的美好回憶，使這群特別的孩子在充滿關懷與愛的活動中，真正能體會感恩和付出的意義與美好。

南屯國小強調，期望這份愛心的火苗能傳遞從南屯再出發，散愛到社會每一角落，因為，惟有愛與包容的社會才會讓孩子們有更美好的未來！