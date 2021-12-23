2021台北國際食品展正在南港展覽館2館展出，高雄市政府海洋局長張漢雄北上為11家高雄業者加油打氣，同時，他也指出，高雄市參展廠商在為期4天的台北國際食品展推出超多好康優惠活動，另在水產公會攤位（攤位編號：S0309），有隨機Q＆A抽獎活動。

今年計有11家高雄優質水產業者北上參展，其中7家高雄水產業者及漁會在農業委員會設立的台灣館展出，海洋局與台灣水產工業同業公會攜手規畫「台灣水產公會專區」陣容堅強，另外在摩斯漢堡「安心食品專區」也能看到優質高雄海味水產品。

張漢雄表示，此屆台北食品展雖然受到疫情影響，但高雄廠商帶著滿滿的誠意北上，將新產品向國人與各大廠商展示，在4樓台灣館參展的高雄廠商包括有獲得海宴精品獎的梓官區漁會-「頂級烏魚子禮盒」、魚社長推出新產品「庫柏魚薯條」、飛洋水產「產銷履歷系列魚產品」等。

海洋局籲請國人共同支持在地生產、新鮮美味又營養的水產品。台北國際食品展展期至12月25日。