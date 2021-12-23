台中第二選區立委補選進入倒數階段，候選人皆極力衝刺選票。國民黨今(23日)痛批，綠媒政論節目狂轟候選人顏寬恒，有7個政論節目都是用不成比例方式開議題、砲轟特定候選人，「我們去統計，大概有175集節目針對特定候選人」。

台北市議員王鴻薇今表示，1月9日就要選舉，為什麼NCC可以放任這樣狀況發生？「台灣最前線」、「辣新聞」、「台灣向前行」等共7個政論節目，都是用不成比例方式開議題、砲轟特定候選人，我們去統計，大概有175集節目針對特定候選人(顏寬恒)，現在面對我們檢舉事件還拖拖拉拉、故意裝睡，我們繼續要求跟抨擊，呼籲大家繼續檢舉，無法接受NCC擺爛。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，在中二選區的選舉中，交通部前部長林佳龍曾說「林靜儀感應到了到媽祖指示，要林靜儀出來選」，那NCC面對這樣「道聽塗說」要不要出來看一下呢？他更提及，林秉樞操盤的側翼粉專「母湯害台灣」，之前就製作圖卡，將林靜儀與媽祖照片合成，寫下「林就是林，默即是靜，娘為母儀」的藏頭文，因此他認為，「NCC如果你不出來，請你還中天錢」。

對於綠媒全天狂轟顏寬恒，相關篇幅是否違反比例原則？NCC主委陳耀祥日前表示，中二選區從罷免陳柏惟時，就是全台政治焦點，而新聞題材就像海浪，是一波波的，如同藝人婚姻事件也是占滿新聞跟政論節目版面；鄭照新說，可是藝人是花邊新聞，跟顏寬恒受到誤導、報導過多比例，且選舉是公共事務，拿兩人相比根本不倫不類。