民進黨立院黨團總召柯建銘（吳家豪攝）

民進黨立院黨團總召柯建銘日前為竹竹合併提出《地制法》修法也發各界關注，英系立委蔡易餘、羅致政等人今日表示，周五院會討論時會支持。

柯建銘近日為新竹縣市合併一事，尋求黨內立委支持，但提案書中，仍有王定宇、王美惠、林岱樺、林淑芬、陳秀寶、陳明文、陳歐珀、陳瑩、羅致政、蔡易餘、陳亭妃、江永昌等12人未參與連署。

屬正國會的民進黨立院黨團書記長蔡適應今日重申，蔡總統在民進黨中常會已表達「期待法案能在周五交付審查」，也拜託黨公職全力推動，所以大家的態度應該都會一致，而現在支持《地制法》會是黨團一致的行動。

正國會立委陳瑩說，一開始收到提案時，因為外界說法紛紜，自己又比較謹慎，所以其實《地制法》修正案自己是有簽好了但沒送。但對於新竹縣市合併一事是表贊成，畢竟竹科是台灣的重要經濟命脈，經濟發展難道要慢慢等國土規畫嗎？

屬英系的立委蔡易餘表示，周五討論此案時，自己會支持，羅致政說，會全力配合黨團，大家態度一致，江永昌指出，其實自己《地制法》修正案有參與連署，只是比較晚看到案子也比較晚簽，要送的時候已太遲，所以在提案書上才沒見到自己的名字。

英系的嘉義市立委王美惠說，自己沒簽是因為前幾天討論時，還不是很確定細節，擔心此案會不會對嘉義市造成影響，所以比較謹慎，且「嘉義市現在就很好了」，但若新竹縣市的民眾有合併的需求和民意，也都祝福，樂見其成。