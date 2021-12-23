立法院民進黨團挾絕對多數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算部分從委員會抽出並逕付二讀，創下國會惡例；宜蘭縣議會23日審查縣府明年度總預算時，即使綠營對於多個保留項目仍有疑義，但議會在未依慣例先進行黨團協商下，會議主席議長張建榮擬直接採取表決，引發民進黨團不滿，憤而退席抗議，最後就在議場無人提出異議下，將總預算案逕付三讀。

宜蘭縣議會23日召開第19屆第18次臨時會針對縣府編列的明年度總預算進行討論，綠營議員對於仍有疑義保留的項目紛紛發言表示質疑，藍綠雙方一陣攻防後仍未達成共識，會議主席議長張建榮詢問，從一讀開始已經討論了這麼久，要怎麼做比較好，是否以表決方式處理？

民進黨團立即提出質疑及反對，張建榮則回應，立法院不用經過聯席委員會討論就逕送二讀，縣府的總預算討論了這麼久，已經過充分討論，再討論下去也只是意氣用事，民進黨團也沒有真的想要協商，只是想刻意刁難而已，再講下去於事無補，不如直接以表決方式處理，並宣布先休息10分鐘。

休息結束後，綠營仍企圖做最後的努力先進行政黨協商但未能成功，就在綠營議員全部缺席下，大會也沒有表決，議長張建榮直接宣布這幾個有爭議的項目大會無異議通過並逕付三讀。

民進黨團隨後舉行記者會，抨擊國民黨團是多數暴力，宜蘭縣議會首度在審查總預算出現疑義時沒有舉行政黨協商以取得共識，今年卻完全違反慣例，國民黨團蠻野蠻的，也不是民主機制所應該要表現出來的做法。