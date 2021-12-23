益張(8342)第4季進入傳統旺季，營收及獲利皆可望較第3季成長，2021年受惠全球去中化趨勢，及訂單持續成長，本業持績成長，但因2020年有業外利益墊高獲利基期，整體獲利將呈現衰退。2022年營運維持成長趨勢不變。

展望2022年，益張將持續開發複合性鋼板材質產品、提升醫療照護、倉儲設備系列產品完整性、商用置物設備產品架構多元化，以及增加客製化產品開發比重，創造特有的產品價值與功能等，在客戶訂單持續成長帶動下，營運成長腳步不變。

2022年益張商用置物設備在歐美客戶開發案持續增加，以及不鏽鋼商用置物架訂單比重提升，此部分業務營收年增率可望超過1成以上。功能架及伸線加工方面，營收可望維持微幅的成長。

益張生產的置物架與功能架等產品主要以金屬為原料，其中以盤元、鐵管與鐵板為主，原料占整體成本比重為59%，人工占12%、製造費用29%。未來營運擴展規畫，包括自動化製程提升至45%、建置機械手臂焊接專線，自製率提升40%、並建置智能倉儲物流系統，讓空間和效率都提升。