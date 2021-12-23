民進黨在公投後推動「竹竹併」，甚至為此提案修《地方制度法》，吸引各界議論紛紛，網友也針對合併後的選戰進行分析，雖然許多人認為新竹縣非常藍，合併後國民黨沒道理選輸，但今（23）日一名網友卻秀出數據反問「真的是這樣嗎？」

民進黨推行新竹縣市合併，雖然稱是為了要解決縣市平權，對地方財政進行公平的資源分配，但各界普遍認為太過急迫，質疑是在為即將屆滿的新竹市長林智堅鋪路，網友因此進行討論，指出新竹縣的政治色彩非常藍，若新竹縣市合併，雖然林智堅有「再拚連任」的機會，但也不一定能選贏。

今日一名網友就在PTT發文提出反對意見，認為雖然很多人對新竹縣的印象就是很藍，因此得出竹竹併對林智堅不利的結果，但他秀出2020總統大選時新竹縣市的得票數據，結果發現新竹縣藍綠的得票數均在15萬左右，不過新竹市綠卻贏藍4萬多票，說「兩個加總綠的還是大幅超前藍的絕對沒問題，哪裡劣勢了？」

其他網友看完後則提醒，拿全國選舉跟地方選舉數據相比會失真，應該要以2018縣市首長選舉的結果來參考分析，也有網友直接貼出數據，指出林智堅在新竹市以4.7萬票左右的領先取得勝利，而楊文科在新竹縣則以約3萬票的領先獲勝。

除此之外，當時前民國黨主席徐欣瑩也在新竹縣搶下9萬多票，得票數排第2，比綠營候選人還多，但內行網友指出這部分的票其實也可以當成藍的，因此若再加上這部分的領先，竹竹併對國民黨來說算是非常穩。

不過也有人指出，若民進黨動員加上蔡英文喊話，還是有可能翻車，提醒其他人不要太過大意，說「小英支持就會贏，這已經驗證好幾次了，什麼民調的一個月就可以逆轉，所以林智堅很有機會選上」。