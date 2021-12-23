小偷坐牢18年，出獄3月成大盜，江西樂安連續殺人犯伏法。曾春亮被抓後，航橋村十字路口湧出很多村民圍觀。（澎湃新聞）

大陸澎湃新聞23日報導，江西樂安44歲慣竊曾春亮因在浙江台州打工時涉案先後關了18年，去年5月12日出獄後，居無定所，不到3個月，竟成了鄉親眼中「殺人不眨眼」、動員數千警力封山圍捕、警方懸賞30萬元（人民幣，下同）的連續殺人通緝犯，落網後經起訴審判，江西宜春市中級法院工作人員今日證實，曾春亮涉3死1傷案，23日已被執行死刑。命案死者家屬及律師也說，已接到法院電話曾春亮被執行死刑的通知。

澎湃新聞報導，曾春亮返鄉回江西撫州市樂安縣山碭鎮厚坊村，因無住所，於去年7月24日竟躲到隔壁的山碭村康姓被害人透天厝三樓空房藏匿，卻在睡覺時被屋主母親發現，曾嫌當時持螺絲刀刺傷康母後被趕出，屋主隨後發現屋內床下有一批疑似作案工具，並透過友人得知曾嫌身分，旋即報案，警方受理後一直找不到人，曾嫌卻自己找上門。

澎湃新聞報導，去年8月8日，康家發生入室殺人案，造成屋主父母死亡、7歲外甥重傷，並有財物損失。警方查證，曾春亮有重大作案嫌疑，案發後潛逃。時隔5天，8月13日8時25分許，樂安縣山碭鎮厚坊村再發生凶案，駐村扶貧幹部桂高平在村委會大院內遭逃匿在該宿舍的曾春亮殺害。警方把通緝金由5萬提高到30萬元，還動員數千警力到處搜捕未果。

直到去年8月16日16時27分左右，犯罪嫌疑人曾春亮才在樂安縣山碭鎮航橋村附近被警方抓獲。

全案於今年1月11日，由江西宜春市中級人民法院對曾春亮涉嫌故意殺人、搶劫、盜竊一案作出一審判決：被告曾春亮犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯搶劫罪，判處有期徒刑10年，併科罰金人民幣10000元；犯盜竊罪，判處有期徒刑2年，併科罰金人民幣10000元。決定執行死刑，剝奪政治權利終身，併科罰金人民幣20000元。對依法扣押的作案工具予以沒收。