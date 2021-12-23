黃姓女子與鄭姓男子婚後因不孕借卵生子，做試管嬰兒2次均失敗，最後離婚收場。黃女得知鄭男私下去診所把胚胎消滅，不爽提告。高雄地院認定鄭男沒有繳納胚胎保管費用，診所是依合約銷毀，判黃女敗訴，可上訴。

黃女和鄭男2008年結婚，黃女因身體因素、一直無法成功懷孕，2016年12月夫妻到不孕症診所求助，取得7顆年輕女子捐贈的卵子，再與鄭男精子結成6個胚胎，一個胚胎植入黃女體內，首次受孕失敗。

2017年2月，委託診所再將2顆胚胎植入黃女體內，剩餘3顆胚胎繼續冷凍保存，但這次依然沒有受孕，前後共花31萬元全都付諸流水。

事後黃女與鄭男感情生變，兩人於2019年4月離婚。離婚後，鄭男私自跑去診所、簽署「放棄儲存胚胎同意書」要求銷毀剩餘的3顆胚胎，此舉卻引來黃女不滿，向鄭男和診所提告求償胚胎相關醫療費用及精神撫慰金共113萬元。

診所辯稱，胚胎源於捐贈的卵子和鄭男的精子結合形成，與黃女沒有血緣基因上的關係。黃女若想懷孕，可再尋求卵子捐贈，診所並沒有斷絕黃女懷孕機會。鄭男辯稱，胚胎相關醫療費用均由他支付，受孕失敗後他就沒再繳交胚胎保管費用。與黃女簽署離婚協議書時，黃女也同意胚胎由他自行處理。

法官認為，鄭男一直沒有來繳納保管胚胎的費用，依雙方合約、銷毀胚胎並無不妥處。依相關法規和合約規定，診所和鄭男處置並無不妥，最後判黃女敗訴，全案仍可上訴。