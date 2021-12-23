全球受到新冠肺炎疫情的影響，許多大型表演活動都紛紛取消，就連歌手們的演唱會或是與粉絲近距離的見面也都被禁止，讓明星們只能將活動改為線上進行。而一向寵粉的南韓女歌手IU，因為長時間沒見到歌迷們，難得被人拍到眼光泛淚的模樣，卻遭到熟悉IU的粉絲（Uaena）歪樓認為是在打哈欠，讓IU氣得忍不住PO文替自己喊冤。

IU日前受邀出席「2021 MMA頒獎典禮」，活動結束後她被大批粉絲的包圍，讓許久沒與粉絲們見面的她，忍不住停下保姆車向前與粉絲們打招呼，而眼尖的網友發現，在公開的影片中IU疑似泛著淚光似乎看到歌迷相當感動，卻遭IU的粉絲打臉表示「她是在打哈欠」，因為據他們的了解IU平常不會在公開場合落淚，而且IU先前也曾公開自己工作空檔及工作結束到處打哈欠的模樣，因此合理懷疑是在打哈欠，意外引起熱烈討論。

沒想到這件事情傳到IU耳裡後，她也忍不住在個人的IG限時動態上，又好氣又好笑的發文表示「說我是打哈欠的Uaena給我出來」、「我就算再怎麼不會流淚，在這種情況下打哈欠像話嗎」，並附上兩個無奈聳肩的表情符號，逗趣的回應再度吸引大批網友回應「原來姊姊真的是感動泛淚」、「我真的以為是因為剛打完哈欠」、「太好笑了，連感動泛淚光都會被懷疑」、「看來大家都太了解妳了」、「IU太常打哈欠了啦！哈哈哈」、「真希望疫情能趕快結束才能看妳表演」。