瞄準「精準健康」商機，學鼎23日宣布，攜手中國附醫、長佳智能共同開發「基因寶」，該產品以基因資料為基石，結合醫療大數據後，再利用AI智慧醫療做出最好的精準預測與預防。利用基因檢測可以精準找出基因變異，快速得知可能相對應的疾病風險，進而採取適當的預防策略或人生規劃。

學鼎表示，基因寶是最為先進基因晶片，採用Thermo Fisher專為台灣設計的750000位點Affymetrix晶片，是全球第一個可以分析體外診斷晶片的基因晶片系統，是核酸診斷（基因型分析和基因表達分析）的標準平台，也是全球公認的分析複雜遺傳信息的首選平台。

此外，基因寶也有最為完整參考資料庫疾病與基因關聯性，其獨特及高可信度的風險評估分析，也備受關注！

學鼎表示，該公司所有檢測都在中附醫，該中心之全外顯子定序是中心的核心技術，經過CAP （College of American Pathologists）認證，能檢測約2萬個蛋白質相關基因的序列；除全外顯子定序外，該中心也可進行全基因體定序的完整定序出人體30億的鹼基序列。

該公司擁有全台100多家特約醫療院所與線上聯合諮詢服務，專業醫師親切的解說檢測報告，必要時更能給予與建議。

此外，合作夥伴中，長佳智能是專注在醫療人工智能的全方位公司，結合百萬筆的醫療大數據、強大先進的人工智能演算力以及眾多的臨床醫師等專業人員，致力於智慧醫院的實踐。學鼎生技與長佳智能合作，聯手打造基因檢測結果的高階應用，能將檢測結果效用發揮到最大。