屏東縣政府搭配行政院五倍券推出「屏東購好禮」活動，縣長潘孟安於11月5日，在律師及眾人共同見證下，抽出序號「100347233」幸運兒，獲得一台百萬休旅車HONDA CRV，這名休旅車得主23日在HONDA屏東展示中心領獎，副縣長吳麗雪親自變裝成汽車技師，為這位幸運得主辦理交車服務，潘孟安也到場恭賀，讓得獎者一家人又驚又喜。

潘孟安表示，持續到明年5月5日每週都會抽出1台Gogoro、5台iPhone 13及屏東飯店和精緻民宿住宿券，特別加碼的獎項還有6面1兩黃金、3部休旅車、現金獎項及一戶輕豪宅大獎，民眾只要於屏縣設立營業登記或稅籍登記、開立發票的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿500元的發票，詳實登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄直到明年4月30日止，越早登錄越有機會。

屏東購好禮活動推出，僅11周時間，發票登錄達58萬筆，消費總額已突破10億元，吳麗雪說，透過屏東購活動，無非是希望民眾可以多消費，振興屏東經濟，也呼籲市民朋友，手上還有未花完的五倍券，要把握時間盡快使用，符合資格記得登錄屏東購好禮，等你來把大獎帶回家。

這次得獎人呂小姐是在東港的全聯福利中心消費1000元，就成了百萬休旅車幸運得主。呂小姐收到簡訊時一度以為是汽車廣告，後來仔細一看是屏東購中獎簡訊，立即上官網確認中獎序號，全家人驚喜地跳起來。呂小姐表示，平常自己及家人極少中獎，就連縣府加碼的屏東券，家中5人都沒有1個人抽中，能抽中屏東購的第一台休旅車大獎，有時還會想是不是在作夢。

城鄉發展處提醒，抽獎時間訂於每週五下午4點屏東縣政府YouTube官方頻道直播，開獎後，屏東購好禮網站及粉絲專頁將公告得獎者，得獎者需於開獎後兩週內提交領獎資料，經審核無誤後，活動小組將會通知領獎。