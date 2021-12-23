埔里鎮長廖志城表示，今年以埔里6大特色景點為主題，結合在地花卉，保證大家顛覆對花展的印象，一口氣飽覽國產花卉的極致饗宴。（公所提供／吳建輝南投傳真）

「2021花卉展-花遊趣」今年在南投埔里花卉物流中心舉行，將從25日耶誕節一路展到明年1月2日。（公所提供／吳建輝南投傳真）

今年還特別將展區設計用在地６大區域，包括台灣地理中心碑、地母廟、中台禪寺、鯉魚潭、百香果、筊白筍等區域，搭配不同的花色主題，展現不一樣花卉之美。（公所提供／吳建輝南投傳真）

南投埔里「2021花卉展-花遊趣」將在耶誕節與民眾見面，今年埔里公所還特別請到埔里吉祥物噗哩擔任代言人，埔里鎮長廖志城表示，今年以埔里6大特色景點為主題，結合在地花卉，保證大家顛覆對花展的印象，一口氣飽覽國產花卉的極致饗宴。

「2021花卉展-花遊趣」今年在南投埔里花卉物流中心舉行，將從25日耶誕節一路展到明年1月2日，像是室內特色主題花卉、手工藝與蘭花創作、蕨類植物展等等、戶外展區每逢周六、日還會有小農語文創市集，還有精彩的表演，活動精采可期。

埔里鎮長廖志城表示，埔里在切花、盆花、國蘭等市場的年產值都有數億元，辦花卉展除了活化花卉物流中心外，也希望能帶動埔里花卉產業，今年還特別將展區設計用在地６大區域，包括台灣地理中心碑、地母廟、中台禪寺、鯉魚潭、百香果、筊白筍等區域，搭配不同的花色主題，展現不一樣花卉之美。

廖志成說，民眾只要進到會場，一入口就能搭乘遊由噗哩帶領的花卉公車，暢遊埔里知名景點，假日的小農文化市集，還有花卉多肉植栽體驗，花卉劇場、泡泡秀、魔術氣球等表演，絕對值得民眾到訪，也歡迎全國的鄉親能夠到場共襄盛舉，賞花逛市集。