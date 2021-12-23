姜河那在人生最後一刻投宿於埃姆羅斯飯店。（車庫娛樂提供）

林潤娥飾演飯店客服中心職員，為顧客盡心盡力。（車庫娛樂提供）

由《南山的部長們》製作團隊攜手《我的野蠻女友》導演郭在容打造跨年浪漫鉅獻《緣來大飯店》，集結韓志旼、李棟旭、姜河那、林潤娥、李光洙、金英光、徐康俊等韓國一線演員，講述準備迎接新年的14個人物，各自都遇到了一些困境以及難題，有人告白失敗、有人對人生失望透頂，不管是人生、事業抑或是愛情上似乎都遇上了難關；而當這些角色來到埃姆羅斯飯店後，彼此交織出來特別的故事，更遇見專屬自已的特別緣分，這些感人的故事將一一打動觀眾的心。

在難以照計畫進行的日常生活中，觀眾可藉由《緣來大飯店》和劇中人物們在等待新年到來之際，感受令人心動無比的氛圍，相信在和珍貴的人們一起跨年的同時，也會迎來如魔法般的瞬間！郭在容導演表示：「這部作品讓我覺得，人生在世最重要的就是愛，我們電影中蘊含了愛情。每個人心中都有愛，但卻不知道其實愛就在身邊，總是四處尋覓。《緣來大飯店》中有7種多樣的愛情，我希望這能成為一部讓大家在觀賞後，分享彼此感受的作品！」將和觀眾一起為今年畫下最美好的句點，開啟充滿希望的全新1年。

近期入伍服役的徐康俊，飾演創作歌手「李康」一角，李光洙則扮演他同甘共苦多年的經紀人「尚勳」之角色，對於2度合作的李光洙，徐康俊表示：「只要看著李光洙，內心就會覺得很平靜。」郭在容導演也透露徐康俊令人意外的一面，「那完美的外表下，藏著呆萌的魅力，十分吸引人」。另外，李光洙飾演的經紀人角色十分多愁善感，猶豫著是否該與自己培養的歌手續約，既辛酸又可愛，他表示：「會接演『尚勳』這個角色，就是因為很理解他的心情，不曉得是否該放手讓自己的藝人擁有更明亮的未來，還是要繼續陪在他身邊，我很想透過這個人物展現如此糾結的演技。」郭在容導演也激賞李光洙的表現，「李光洙完美詮釋『尚勳』這個角色，他是個比任何人都還要努力的演員」。

而曾在《山茶花開時》裡飾演警察的姜河那，這次則飾演公職考試落榜5次、女友也離自己而去的「載榮」一角，自暴自棄的他決定在今年的最後一天離開這世界，並選擇在人生的最後一週投宿於埃姆羅斯飯店，沒想到卻邂逅了生命中的希望「秀妍」（林潤娥飾）。對於參演原因，姜河那表示：「電影中的人物們的情感就像齒輪一樣，互相開始運作了起來，我覺得這點非常有趣。」郭在容導演也透露，姜河那是名吸收能力非常好的演員，他能很快地了解導演的想法，並透過演技具體呈現出來。

而林潤娥在片中飾演對工作十分有熱忱的飯店客服人員，在得知所負責的顧客有了不好的念頭後，以設身處地的方式和對方溝通。林潤娥表示：「《緣來大飯店》是一部能在歲末年初之際，和所愛的人在觀賞的同時浮現笑容的溫暖作品！」郭在容導演也大讚林潤娥是位能在短時間內展現豐富模樣的演員，擁有清晰的口條和充滿魅力的嗓音，他甚至表示：「她是我未來想再合作的演員之一！」該片將於本月30日（四）在台上映。