女生求職結婚與否很重要嗎？一名女網友日前發文表示，到一家公司面試主管問她是否已婚？她當場回答：「這是我的個人私事，不太方便說」，面試主管聽後告訴她，這樣公司會很難決定是否錄取。

這名女網友在「靠北老闆/主管2.0」發文日前去一家公司面試，被主管問及結婚與否的問題，表示她當下聽了心裡很不是滋味，直接中斷面試說自己還有事要忙，讓主管超傻眼，但原PO認為「專挑單身女生當員工的公司誰敢待？」於是發文請網友評理。

面對面試主管如此提問，雖然有許多網友直指是歧視，但也有人認為，結婚與否是「基本資料」，隱瞞資訊公司才覺得怪，還留言說，「這是很普遍的歧視」、「遇過問血型的」、「這種個資表都要填寫的問題，為什麼不能問」、「我要是公司主管也覺得妳怪」、「這有什麼問題，總要了解面試人的基本狀況」。

就原PO遇到的問題，《就業服務法》第5條第1項規定，為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視。