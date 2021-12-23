桃園市有名男嬰22日晚間開始呻吟，男嬰媽媽趕緊將孩子送醫急救但仍宣告不治，雖然男嬰身上沒有外傷，不過醫院認為男嬰疑似有營養不良的狀況，須待檢察官相驗。
1對約20多歲的年輕夫妻，結婚約2年多，育有10個月大的小男嬰，男嬰22日晚間7點多發出呻吟，爸媽見男嬰身體不適，先將其送往護理之家，指稱是喝奶嗆到，護理人員檢視後發現男嬰已經無生命跡象（OHCA），趕緊進行CPR急救，再由119救護車轉送至聖保祿醫院。
聖保祿醫院表示，22日接獲1名無生命跡象的10個月大男嬰到院急診，護理人員因長期照顧小朋友，認為男嬰已有10個月大，但體重明顯比其他同齡孩子還輕許多。據查，正常10個月大嬰兒體重應該有6.86公斤至13.34公斤，不過該男嬰卻僅有4.1公斤，恐有兒虐情形，因此由院方通報，檢警介入調查。
據了解，男嬰身上沒有外傷，但瘦得皮包骨有點營養不良，須等待檢察官下午相驗才會有明確結果。
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