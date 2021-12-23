2025雙北世界壯年運動會正緊鑼密鼓籌辦中，為了提升賽會知曉度，賽事籌委會於今年10月至12月間透過參與大型運動賽事設置宣傳攤位，以「運動無界 人生無限」標語，向民眾宣傳世壯運，同時邀請全國壯世代共襄盛舉。

2025雙北世壯運預計於2024年2月開放競賽報名，賽會訂定將於2025年5月17日至30日進行，只要年滿30歲以上（1995年以前出生）的壯世代皆可報名參加。

為了提前為2025雙北世壯運賽事暖身，台北市政府體育局特別選在今年台北國際龍舟錦標賽、萬金石馬拉松、台北馬拉松等3場大型運動賽事設置攤位宣傳，攤位現場針對國人運動習慣進行問卷調查，只要填寫問卷並與活動手舉牌拍照上傳臉書或IG，即贈世壯運限量專屬小方巾、紀念胸章以及特別適合愛運動民眾的貼心小物口罩掛繩，每日活動前5名另加碼贈送限量從前從前自傳工具書，總計吸引超過4千人參與。

在台灣每年皆有例行性的分齡運動賽事舉行，像田徑、游泳、羽球等等，競技水準雖然不及專業比賽，但為了達成自我夢想而努力享受比賽過程，激發年輕人理解競技運動不受年齡而限制並推動高齡運動的健康多元價值，更為世壯運推廣的主要精神。

2025雙北世壯運的必辦項目為19項，另有13項選辦項目，辦理種類多達32項，各比賽採年齡分級，無年齡上限，活動官網預計於明年6月正式上線。