世紀風電南碼頭廠房新建工程去年12月22日發生工安意外，1名謝姓吊裝工人進行安裝作業時，從15公尺高墜落地面，經送醫仍因顱內出血死亡，包商皇金公司、葉姓負責人以及周姓工地負責人被控過失致死，士林地檢署日前偵結，認為2人犯後坦承犯行，並與死者母親達成和解，處分緩起訴，為期1年。

風力發電事業在新北市八里區新建生產廠房，世紀離岸風電設備公司以6011萬餘元外包「南碼頭第三期新建工程」工地鋼構吊裝給予安瑞工程公司，安瑞再以1000萬轉包予皇金公司，謝姓死者則是皇金公司現場安裝技術人員。

案發當天上午7時許，謝與葉姓工人共同搭高空工作車，上升至15公尺高，安裝4支螺絲，謝見工作車無法伸至鋼構斜撐架內側，上午8時47分，爬出工作車到內側鋼柱與斜撐架接頭處進行組配作業，不慎自15公尺高墜落地面。

檢方調查，皇金公司僱用勞工從事鋼構組立、起重吊掛等作業，依規定超過2公尺以上，應確實使用防止墜落的安全設備，並派專人指揮，竟疏於未注意而發生勞工墜落的情形。事發後，世紀風電立即配合辦理停工，並協助協力廠商處理善後。

緩起訴處分書指，皇金公司、安瑞公司周姓負責人均坦承犯行，態度良好，並與死者母親達成和解，檢察官考量後處分緩起訴。