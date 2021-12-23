總統蔡英文23日出席國家住都中心萬華．安居社宅開工動土典禮，她指出，本案是中央在台北市開工的第一個社會住宅，也是第一個採用預鑄工法的社宅，未來社宅將逐漸導入預鑄工法，減少工程對當地民眾的影響，也能夠精簡人力和縮短工期。

國家住都中心預計2021年開工9案14處社宅基地，目前已完成8案13處。包括蔡英文、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修等官員，出席萬華·安居社會住宅新建工程開工動土典禮。

蔡英文指出，萬華．安居是中央在台北市第一個開工的社會住宅，從這個案子開始，也將預鑄工法逐漸導入國家住都中心所辦的社宅。現在，取代現場施工的預鑄工法是營建的趨勢，不但可以減少工地對居民的影響，更能夠精簡人力以及縮短工期。

她強調，推動社宅是她上任以來的重要政策之一。只租不售的社宅，可以讓資源生生不息，幫助剛進入社會的年輕家庭，提高他們到城市打拚的意願，為城市注入新的活水。其中的保障戶數，也能為需要協助的人減輕生活壓力。

另外，社會住宅也可以結合社福照顧，促進附近社區居民生活機能的設計，目標創造雙贏。萬華·安居社宅，就配合在地需求，規劃設置幼兒園、日照中心，以及商業、辦公出租空間，相信完工後，不僅可以提供在地居民更方便的生活空間，也能增進在地的就業機會。

蔡英文呼籲，政府推動社宅政策，除了要維護民眾居住福祉，也能藉此引導民間營造業技術升級，這樣不僅能夠因應缺工問題，更是國家營造產業邁向科技化的必要作為。她也請國內營造業者努力提升預鑄和模組化工法的量能，未來政府各項建設也要全力配合，提供營造產業升級轉型的市場條件。

她也希望，從社福照顧到產業進步發展，社宅都是重要的關鍵，也需要中央和地方來共同努力。中央對各地方的社宅需求，一定會全力協助，不會讓地方政府孤單。期盼中央政府所主導的各項社宅方案，也能夠得到地方政府的協助。中央對各地方的社宅需求，一定不會缺席，特別是地方政府量能不足時，中央更不會置身事外。內政部和住都中心已經建置好流暢的社宅推動產線，各地方政府都能在都市計畫、建築管理等行政事務上給予支持，一起回應國人對社宅的期待。