為減少一次用飲料杯生產與廢棄處理對環境的衝擊，環保署預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，限制所有飲料店不得提供發泡塑膠材質的一次用飲料杯，消費者自備與未自備環保杯至少應有5元價差。

聯合國2019年環境大會中，170國共同承諾將採取2030年前大幅減少使用一次性塑膠製品；歐盟規劃於2021年禁用已有適合替代品的一次用塑膠產品；G20環境會議中達成共識履行「藍色海洋願景」協議，在2050年以前，將海洋塑膠垃圾歸零。

環保署表示，根據國內淨灘調查結果，廢棄飲料杯仍為十大常見海灘廢棄物，除耗用大量資源外，部分使用後的空杯遭隨意丟棄影響環境及海洋，已引起社會各界關注。

環保署依廢棄物清理法第21條授權訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，111年7月1日起，飲料店不得提供如保麗龍等發泡塑膠材質的一次用飲料杯，地方可視轄內業者經營型態及民眾生活習慣，提報實施限制使用其他塑膠材質之一次用飲料杯。

連鎖飲料店、速食店、便利商店及超級市場等業者，應進一步提供消費者自備與未自備飲料杯5元價差優惠，並得不免費提供一次用飲料杯。

連鎖便利商店及連鎖速食店自112年1月1日起，至少5％門市免費提供消費者借用循環杯，且一次用飲料杯年度減量率至少須達15％，未達目標時，業者須提報減量精進計畫。