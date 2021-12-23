蕭敬騰今推出新專輯《隔離套房2827》。（華納提供）

蕭敬騰今推出新專輯《隔離套房2827》。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）今推出新專輯《隔離套房2827》，新歌〈最最愛〉以簡單旋律直白且坦率地描寫對伴侶的愛，歌詞霸氣宣示對方只要安心的當他的「最最愛」，只需安穩躺在他懷裡，即使遭遇任何危險及困難都不用害怕。對於這首歌，老蕭表示在創作時，腦中所想的是當全心全意愛一個人時，會如何為對方奮不顧身擋下所有危險的畫面，他說：「所謂『最最愛』，就是『比愛還要更愛』。」一席話道出當人在陷入愛情時的瘋狂狀態。

該曲MV再度由老蕭執導並且擔綱男主角，MV比照電影規格，從腳本到場景、鏡頭等小細節老蕭全部親力親為，不但呈現將所愛的人視為「比愛還更愛」的狀態，以簡單、直接且不迂迴的方式，表現出這首歌所帶給觀眾的甜蜜感受，劇情中更上演一段與搶匪互相鬥智的計中計故事，老蕭甚至「飛車搶包」，讓他直呼既刺激又過足戲癮，也讓這首情歌背後增添趣味。

MV故事從他與女孩正處於熱戀狀態，並約好一起到路邊的麵店吃飯開始，過程兩人的互動充滿默契且甜蜜。正當大家以為這只個普通的愛情故事，並期待著兩人接下來的發展時，突然畫風一變，女孩的身上的包包突然被呼嘯而過的車子奪走！此時，老蕭幫助女孩將包包奪回，並往另個方向奔跑，卻突然又把包包往地上一丟，讓跑下車追趕著他們的搶匪一頭霧水。然而，回過神才發現，老蕭與女孩早已開著搶匪的車，一路往警察局的方向開去，「計中計」經典結局讓觀眾莞爾一笑。

對於這次拍攝，老蕭笑虧自己「龜毛」的老蕭，就連選角都是拍攝前一天才正式確認。對於故事與歌曲，老蕭一切都以簡單、直接為主，不希望用複雜迂迴的詞彙及劇情包裝，希望能傳遞最真摯的情感，而老蕭也始終深信：「簡單」是最美也是最難的，希望透過音樂傳達這樣的理念給樂迷們，感受最單純且真摯的愛。