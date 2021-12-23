因應立委爆料，金管會再要新光金控交出調查報告。銀行局局長莊琇媛23日表示，先前針對新光金創辦人吳東進是否仍參與公司經營，要求新光金三位獨董交報告，但獨董只以問卷方式了解情況，被金管會「退件」，改以實地訪談高階主管，釐清三大問題，即一吳東進是否有與金控經理人開會、二是否落實關係人交易相關內控、三吳東進是否有干涉新光金的不動產交易與信用卡發行。

立委林楚茵在11月中就在財委會質詢新光金創辦人吳東進在被金管會停職，且自行辭任後，仍參與新光金日常營運，新光金各子公司開會，干預信用卡發行及不動產投標策略等，金管會要求新光金三位獨董調查，且在12月1日交出調查報告。

金管會主委黃天牧23日在財委會回應林楚茵再度質詢時表示，新光金獨董的調查報告內容「不夠完整」，在上上周已發函新光金要求再更完整，且銀行局長莊琇媛特別約談新光金三位獨董，告訴他們哪些不滿意，要加強地方。

莊琇媛受訪時表示，新光金獨董以金管會給予的時間極短，因此用問卷方式詢問新光金子公司新光銀行、新光人壽及元富證券等高階主管，了解這些人是否有與吳東進開會，但問卷內容過於簡單，金管會要求重新調查。

莊琇媛表示，已要求新光金獨董必須以親自訪談銀行、保險與證券高階經理人的方式，釐清三大問題，一是這些經理人是否有跟吳東進會面、開會，有多少次？在什麼地點？當時參與會議的人有哪些，大家各用什麼樣的身分去參加。

二是據新光金表示，吳東進是以其經營的事業，如新光醫院、新光慈善基金會等名義，與新光金人員會面，就要釐清新光金內部是否有訂定相關內控規範，且是否有落實，莊琇媛表示，因為這類似關係人交易，必須有相關控管。

三就是要釐清先前立委指控，吳東進有干涉新光銀行信用卡發行政策，干涉新光人壽不動產投資決策，必須調查清楚是否屬實。

金管會要求新光金儘速交出詳細調查報告，以釐清事實。