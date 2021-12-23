高雄一名蕭姓男子與一名年僅13歲的少女交往，兩人在少女的閨房中偷嚐禁果，而少女父親返家後發覺「不對勁」，便打開少女的房門，頓時3人相視面露尷尬，事後少女父親不滿女兒被侵犯，憤而提告。高雄地院審結，依妨害性自主罪，判蕭男1年7月徒刑。緩刑3年。

判決書指出，蕭男2020年6月間透過網路認識年僅13歲的少女小潔（化名），兩人發展為男女朋友關係，同年10月間，小潔邀請蕭男一同返回她位於高雄的住處，而孤男寡女共處一室，情侶兩人不小心天雷勾動地火便發生了性關係。

未料，小潔父親湊巧返家，發覺女兒的房間中傳來陣陣不明聲響，遂上前強行打開門，驚見女兒與陌生男子全身光溜溜，三人則尷尬地對眼。事後小潔父親氣炸，不滿女兒未成年即發生性關係，憤而拉著她報警處理並前往醫院驗傷。

高雄地院法官審理時，考量蕭男坦承犯行，且小潔在警詢與偵查時坦承，是她自願將蕭男帶回住處，也願意發生關係，表明不願對蕭男提告等；此外，蕭男已與小潔達成和解，全數支付10萬元賠償金。

法官認為，蕭男明知小潔未滿14歲，身心發展尚未成熟，也不具備完整獨立的性自主意識，僅因互有好感就發生性關係，已觸法，但權衡之下認為此案於客觀上足以引起一般同情，斟酌減刑，且歷經此案後，蕭男應有所警惕，認為暫不執行刑責為適當。依未滿14歲之女子性交罪，處1年7月徒刑。緩刑3年，期間交付保護管束。可上訴。