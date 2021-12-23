54歲林男的愛女4年前服藥輕生身亡，他懷疑遭王男等人下藥性侵，並拍片威脅而被逼走上絕路。他在2年前夥同曾姓友人、蔡男等人合謀挾持王男逼供，供出莊男，王、莊互推卸責，曾男等持棍棒、電擊凌虐王男慘死、莊男傷重。台中地院依傷害致死等罪判林男徒刑12年4月、曾男10年8月、蔡男8年6月，仍可上訴。

判決書指出，林男的女兒在2017年11月間因服藥輕生身亡，他認為女兒是因遭王男等人下藥迷姦，還拍攝影片威脅，才被逼走上絕路，他在2019年6月間將此事告訴33歲好友曾男，兩人商議要找王男招認，說出實情並交出影片，曾男再邀34歲蔡男等多人參與。

曾男循線找到王男，2019年7月間將他帶到南投縣埔里汽車旅館盤問，王男供出，莊男才是林女事件的主謀，並答應會找出影片，林男等要求他寫下道歉信、涉案名單，並下跪認錯後，才讓他回家。

2019年8月9日將王男帶到中市多處看管，最後帶至彰化縣花壇三合院監控；隔天晚間，曾男透過他人邀莊男到KTV唱歌，將莊男及胞弟挾持到中市某處貨櫃屋看管，8月16日再帶到三合院拘禁。

曾男等人多次要求王男及莊男對質逼問，王、莊兩人相互推託卸責，曾男等人用束帶捆綁兩人，並多次徒手或分持熱熔膠條、棍棒等物毆打、電擊全身。

王男及莊男兩人全身傷痕累累，王男雙手腕綑綁痕、額、背、臀及腳等部位至少119處棍棒傷；胸部及大腿等部位至少7處電擊傷；手、腳、頭、胸腹部、陰囊等部位多處不規則形瘀傷與擦挫傷，引發橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、呼吸道嗆入胃內容物而死。莊男全身瘀挫傷、縱膈及皮下氣腫、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭及肝發炎等。

8月18日凌晨，蔡男等人發現王男全身冰冷僵硬，開車將人載往醫院急救，王男到院已無生命跡象，醫院急救後宣告死亡。蔡男等再將王男送醫前已報警表示將投案，林男在得知此事後，則自動到警局說明。

台中地院法官以林男不以合法手段解決紛爭，只因自認女兒與王男等有冤仇，就與曾男共謀，曾男積極策劃邀蔡男參與，計畫分工私行拘禁王男、莊男等人長達10天，期間還痛下重手欺凌，導致王男死亡，林男雖未親自下手毆打王男，但曾男等是以共同犯罪參與，均為共同正犯。

法官審酌林男否認犯行、曾男及蔡男坦承拘禁及傷害，但否認部分案情，3人均未與王男家屬和解或賠償，曾、蔡兩人已與莊男兄弟達成和解，依傷害致人於死、私行拘禁等罪判處林男徒刑12年4月、曾男10年8月、蔡男8年6月。

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