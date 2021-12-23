全球能源轉型積極往綠能靠攏，但綠能如風力有季節強弱、太陽能隨日光變化而有間歇性發電量，因此，為維持綠能供電穩定，儲存再生能源發電量為綠能發展的關鍵條件，這點從疫情爆發後加速推行綠能施建的美國可見端倪。根據美國儲能協會（ESA）日前發布監測報告，美國儲能市場第三季儲能系統的增長創下歷史新高，並預計第四季將續創新高，顯見儲能趨勢正逐漸開展。

當全球「棄油轉電」，推升鋰電池需求，「得電池者得天下」，被稱為電動車心臟的電池，就是打破電動車戰國僵局的決勝金鑰。為助投資人掌握未來用電量百萬倍需求擴張的歷史機遇，中信投信推出中信電池及儲能ETF，不僅把握動力電池製造的熱浪，也抓緊能源轉型帶來儲能設備遍地開花的契機。該ETF追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳(峰)表示，全球電池應用場景主要為三大塊：電動車使用的動力電池、儲能電池、消費性電池；目前動力電池占超過一半以上的比例。隨全球越來越多成熟經濟體明訂禁售燃油車時程，加上政策補貼導致全球電動車銷售超乎預期，根據EV-Sales資料，預估2022年電動車銷量將成長26.5%，鋰電池的需求成長更高達47.6%。電池的成長甚至高過電動車。隨全球整體的電池用電需求將由2000年代以手機、平板為主，到2020年後轉為以電動車、儲能為主，電量需求將擴張百萬倍。

市場預期電動車將成為未來十年市場的投資主軸，作為電動車心臟的電池與儲能，就是這股淘金潮的重要熱點。中信電池及儲能ETF追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數，其成分股包含全球第一、二大鋰礦供應商和電動車電池供應商。目前該兩大領域執市場牛耳的業者包括Albemarle、中國寧德時代、韓國LG Chem、日本松下（Panasonic）、韓國SK Innovation、韓國三星SDI、中國比亞迪等。