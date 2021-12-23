「大嘻哈時代加倍封測全息演唱會」透過360度全方位容積攝影技術打造。（HTC VIVE ORIGINALS提供）

「大嘻哈時代加倍封測全息演唱會」透過360度全方位容積攝影技術打造。（HTC VIVE ORIGINALS提供）

《大嘻哈時代》出身的YoungLee、Multiverse、蛋頭BG8LOCC、SOWUT、PIZZALI、Gambler 與POPO J，29、30日將在「大嘻哈時代加倍封測全息演唱會」帶來4場演出，演唱會將場景設置於百年廢墟西門町、打造「嘻哈大道」，透過360度全方位的「容積攝影」技術，把這7組歌手帶入元宇宙，他們拍攝時是獨自置身在攝影棚內，想像台下滿滿的觀眾，總冠軍YoungLee驚呼：「跟拍MV最大的差別是它攝影機不只一顆，不能只光顧著一顆鏡頭而已，你必須要去考慮到360度到處都圍繞著你的攝影機。」

演唱會開場由蛋頭BG8LOCC領銜揭幕，西門町的嘻哈大道彷彿末日過後，他在一幢幢被破壞的林立高樓中演唱〈KEKE〉，這首今年對他而言很重要的歌曲，帥氣指數宛如從《駭客任務》數碼世界，他感謝表示：「台灣饒舌在今年進步飛速，很多人的付出都能得到收穫，這是大家一起努力的成果，謝謝所有工作人員。」

SOWUT自認元宇宙裡的自己變帥、皮膚變好了，雖是虛擬的：「卻同時也是我，一個不一樣的我，有超能力的我。」來自五堵的Gambler胸前掛著「WUDU（五堵）」的項鍊，以及過去他在當「8＋9」時配戴的金鏈子，Gambler感性表示因為參與《大嘻哈時代》的關係，有次跟爸爸去換輪胎，老闆認出他來，當下讓他超有面子；演唱會壓軸由《大嘻哈時代》冠軍YoungLee登場，他特別穿上阿兄喬治送的球衣演唱，這件球衣對他意義非凡，不管是表演、比賽、任何場合，都是他的首選，希望將阿兄喬治的愛帶到元宇宙，被數位典藏起來。