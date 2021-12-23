日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下手機遊戲《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》今(23)日公開與台灣原創遊戲《花落冬陽》合作內容，《花落冬陽》是由台灣本土團隊「觀象草圖」製作的戀愛冒險遊戲，此次與《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》展開全新合作活動–【不雪之城的聖誕冬陽】，攜手歡度溫暖聖誕節，讓魔法使們藉由時空歪斜穿越到台北東區！

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》x《花落冬陽》宣傳影片

故事大綱：

這是個寒冷下雪的冬季，庫耶斯・亞利亞斯正值熱鬧歡騰的聖誕夜，維茲把雪撥到魔法使身上後，使勁地推動著。此時，如雪球般滾動的魔法使，與追著魔法使雪球跑的維茲被空間歪斜吸入，傳送到了一個沒見過的溫暖城市。

傳送時與魔法使失散的維茲，單獨身處在一個陌生的世界，機警地佯裝成一隻普通的黑貓。而回過神後發現維茲不見的魔法使焦急地四處尋找，搜尋到某棟大樓時，驚動了樓上的租客「謝子臣」，對於見到穿著奇裝異服的陌生人感到非常可疑，但友人「夏芊帆」聽完魔法使的說明後，表示願意協助魔法使，並在她的勸說下，讓「謝子臣」同意幫忙一起尋找。

這個異世界是在一個叫做台北的城市，所在區域是東區，此時正好也是這個異世界的聖誕節。 12月23日，跟維茲一起在台北東區渡過溫暖的聖誕節！

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》與《花落冬陽》合作活動

【活動1】《花落冬陽》合作關卡【不雪之城的聖誕冬陽】開放

● 活動時間： 2021/12/23 15:00 ~ 2022/1/13 23:59

● 活動內容：活動期間內開放《花落冬陽》合作關卡【不雪之城的聖誕冬陽】，玩家可藉由活動獲得【夢想之路需要堅持 謝子臣】以及【為夢想補充能量 芊帆】。

(左)夢想之路需要堅持－謝子臣、(右)為夢想補充能量－芊帆

【活動2】【不雪之城的聖誕冬陽限定轉蛋】 限時開放！

首10抽免費，達指定次數獲贈「冬日暖陽福袋」

● 活動時間：2021/12/23 15:00 ~ 2022/1/13 23:59

● 活動內容：活動期間開放「不雪之城的聖誕冬陽限定轉蛋」，玩家於轉蛋機內有機會獲得以下卡片；此外，活動期間首次10連抽免費，每次進行10連抽將可獲得貓肉條x1；且只要10連抽達指定次數即可獲贈活動限定「冬日暖陽福袋」！

(左)聖誕小禮物－楠希、(右)家有萌犬－NONO&子璇

(左)給你的特別招待-芊帆、(右)與你同行的旅途－芊帆

(左)再讓我睡一會吧－雪見、(右)流逝的藍天，和你－雪見

2021/12/23 15:00 ~ 2022/1/3 23:59活動期間，每次於「不雪之城的聖誕冬陽限定轉蛋」累積消耗或儲值達指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。其中更包含活動限定精靈「派對時間 雪見&芊帆」、「握在手心的雪景 雪見&芊帆」！此外，累積儲值滿指定條件，可獲得【不雪之城的聖誕冬陽】限定精靈。

(左)派對時間－雪見&芊帆、(右)握在手心的雪景－雪見&芊帆

【活動3】【不雪之城的聖誕冬陽】圖鑑蒐集

● 活動時間：2021/12/23 15:00 ~ 2022/1/20 23:59

● 活動內容：只要在遊戲中獲得對應的不雪之城的聖誕冬陽限定精靈，當圖鑑點亮後即可完成任務，並獲得限定卡片【L】魔法加持的守護 雪見&芊帆。

魔法加持的守護－雪見&芊帆

【活動4】花落冬陽合作紀念登入獎勵！

● 活動時間：2021/12/23 3:00 ~ 2022/1/13 2:59

● 活動內容：活動期間內登入遊戲達指定天數，即可獲得「花落冬陽合作紀念登入獎勵」的特別贈禮！登入滿第 10 天可獲得登入限定精靈【L】七日的約定 芊帆&雪見，登入滿第15天可獲得豐富好禮外，還可獲得【不雪之城的聖誕冬陽限定轉蛋】免費10連抽一次。

七日的約定－芊帆&雪見

【活動5】你的書追加開放以及舊卡開放再進化

● 活動時間：2021/12/23 15:00起

● 活動內容：2021/12/23 15:00起，你的書追加開放【霸眼戰線 終戰之凜煌眼 -後篇-】、【FairyChord3 KnightSider】、【黑貓維茲星象館】以及【蒐蒐集精靈Travelers 召喚師競技場】等活動，並開放繁中版活動精靈【虛妄之地的追尋者】卡片再進化。

※詳細活動內容依官網公告資訊為準

※以上列出卡片為最高階狀態

※貓肉條回饋僅限「不雪之城的聖誕冬陽限定轉蛋」10連抽適用

※贈送之免費10連抽僅限「不雪之城的聖誕冬陽限定轉蛋」首次10連抽適用

※指定10連抽次數贈福袋活動僅限「不雪之城的聖誕冬陽限定轉蛋」適用

※回饋之貓肉條將直接進入禮物盒

※So-net營運團隊保有活動最終修改與詮釋之權利

更多關於遊戲最新資訊，請參考官方網站及粉絲團：