葡萄牙足球巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)身為體壇當紅炸子雞，身價超過5億美元(約台幣138億)，而他平時生活可能會讓一般人難以想像，據英國《鏡報》曝光，他目前手上就有9套豪宅，而且都「遍布」世界各地，其中1套還未成型，即將興建，據傳這9套豪宅總額要4300萬英鎊(約台幣16億)。

Cristiano Ronaldo's £43m property empire includes eight homes and new retirement mansion https://t.co/HXs4uuaKlm — Irish Mirror Sport (@MirrorSportIE) December 21, 2021

但這或許對身價破百億的C羅來說不是難事，若將16億平均算在9套豪宅內，1套大約1.7億台幣，若他要把全部身家都拿來買房子，恐能買下超過80套之多，不過他看來不需要再花費於住宅上面。今年重返英超曼聯的他於英國就有一棟300萬英鎊(約台幣1.1億)豪宅，有7間房間、1個游泳池、電影院和4個車庫。

另外他在家鄉葡萄牙也買了一棟，花費700萬英鎊(約台幣2.6億)，主要是給家人住，而前幾年他效力西班牙皇家馬德里和義大利尤文圖斯，理所當然在這兩處都有買房，他花了480萬英鎊(約台幣1.8億)在馬德里買了一棟，在義大利都靈還擁有一棟佔地1000平方公尺豪宅，這些對他來說都只是用來住而已。

他也沒忘了在美國大都市紐約置產，2015年花1400萬英鎊(約台幣5.2億)買下於川普大樓的一套公寓，至於即將興建的豪宅位於老家葡萄牙，他已在那花700萬英鎊(約台幣2.6億)買了一塊地，預計會在4年內興建完成，目的是用來享受退休生活。只能說身價破百億的C羅根本就在「蒐集」豪宅，不知道未來他還會在哪買房呢！